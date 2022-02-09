В России создадут резолюцию о формировании правильного отношения к бездомным животным

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Эксперты и зоозащитники создадут резолюцию о формировании правильного отношения к безнадзорным животным в России. В ней будут отражены требования к средствам массовой информации, а также предложения по созданию новых федеральных проектов, заявила в среду председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

"Результатом нашей с вами сегодняшней работы будет резолюция, потому что это отдельное направление в сфере защиты безнадзорных животных. Мы сегодня с вами говорили не о качестве выполнения законов, даже не о необходимости поправок и так далее. Мы сегодня говорили конкретно о том, как взаимосвязаны ненависть к животным и ненависть к людям, как взаимосвязаны издевательства над животными и последующая статистика по убийствам. Мы послушали экспертов из защитных благотворительных фондов, ученых, экспертов, связанных с деятельностью МВД", - сообщила она на круглом столе "Проблемы освещения ситуации с безнадзорными животными в средствах массовой информации".

На круглом столе, в частности, прозвучали предложения о создании федерального проекта, который помогал бы развивать нравственность и гуманность населения, а также об учреждении должности омбудсмена по правам животных.

Отдельное внимание было уделено качеству освещения данной темы в средствах массовой информации. Директор по СМИ "Московского общества защиты животных" Ольга Паккина сообщила, что в настоящее время ряд изданий и телеканалов нарушает закон, призывая к усыплению бездомных животных, а также пропагандирует жестокое обращение с животными.

"Что же мы видим за последний год и особенно за последние два месяца в СМИ? И именно тогда, когда все подзаконные акты уже готовы и регионы должны исполнять закон (речь о № 498-фз "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" - прим. ТАСС). Нет, все понятно, бюджеты выделялись, они были привычными, и тут вдруг с регионов начали спрашивать об исполнении. Именно в этот момент в СМИ начинается истерия против бездомных животных! Разбираются единичные случаи", - рассказывает она.

Шаройкина сообщила, что свои предложения участникам круглого стола необходимо предоставить в ОП РФ в течение трех дней, после чего процесс создания резолюции будет запущен.