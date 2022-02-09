Технологический вуз в Северной Осетии начнет готовить школьников к инженерным профессиям

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ) в Северной Осетии начал бесплатную подготовку школьников к поступлению в вузы на инженерные специальности. Об этом ТАСС сообщил и.о. ректора института Игорь Алексеев.

"Сегодня Россия подошла к моменту, когда гуманитарные специальности большим потоком хлынули на рынок. Между тем, возросла потребность в квалифицированных специалистах, инженерах. Мы будем решать этот вопрос в рамках возможностей, которыми располагает наш институт. В частности, повышать уровень образования абитуриентов, а также разрабатывать программы по повышению квалификации преподавателей по физике и математике. Ведь эти предметы - входной билет в наш вуз", - сказал Алексеев.

Он отметил, что в настоящее время сокращается количество детей, желающих поступить в вуз из-за низкой подготовки по таким предметам, как физика и математика. Также является проблемой отсутствие необходимого числа преподавателей по этим предметам.

В связи с этим преподаватели СКГМИ по выходным бесплатно проводят онлайн занятия по физике и математике для всех желающих. С помощью этих занятий школьники также смогут подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.

Также со следующего года в вузе на безвозмездной основе начнется работа по подготовке школьников к поступлению в вузы.

"Мы запустим универсариум, где дети на безвозмездной основе будут заниматься онлайн с нашими лучшими аспирантами, магистрами. Они будут готовить школьников к новому уровню образования. Таким образом, будем участвовать в школьной системе образования. Ведь в школе не каждый ребенок активен сам по себе, там его максимально опекают. А когда он приходит в систему высшего образования, то возникает новый психологический момент - в системе вуза он сам должен быть готов получать знания у преподавателя. Но не все бывают готовы к этому", - пояснил и. о. ректора.

Расширение географии абитуриентов

По словам Игоря Алексеева, вуз также активно начал работу по расширению географии абитуриентов. Преподаватели института выезжают в регионы для общения со школьниками.

"География студентов будет резко меняться. Мы будем уходить в сторону Ростовской области, Ставропольского края, потому что уровень подготовки по физике и математике там выше. Вспоминаем свою историю создания, функционал, ведь изначально нас создали для формирования кадров для экономики всей страны", - отметил и.о. ректора.

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет) - один из ведущих технических вузов страны. В настоящее время в нем обучаются более 3 тыс. студентов по 42 направлениям (бакалавриат, специалитет, магистратура) на 8 факультетах: горно-металлургическом, электромеханическом, архитектурно - строительном, электронной техники и информационных технологий и других.