Власти ОАЭ объявили о постепенной отмене ковидных ограничений в стране

КАИР, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявили о начале процесса постепенной отмены ограничений в стране, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщило эмиратское информационное агентство WAM .

"Национальное управление ОАЭ по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в сотрудничестве с министерством здравоохранения и профилактики приняло решение о постепенном снятии ограничений, связанных с максимальной заполняемостью в общественных местах", - цитирует агентство заявление ведомства. По его данным, отмена ограничений касается туристических объектов, торгово-развлекательных центров и других коммерческих предприятий.

Отмечается, что Национальное управление также решило сократить социальную дистанцию между молящимися в мечетях до 1 м. Тем не менее власти ОАЭ призвали всех граждан к соблюдению противоэпидемических мер, в том числе и масочного режима.

В управлении уточнили, что "процесс снятия ограничений запущен на фоне снижения показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией, и он будет завершен к середине февраля".

По последним данным, в ОАЭ с населением более 10 млн человек зарегистрировано 862 514 случая заражения коронавирусом с начала пандемии, 791 318 пациентов уже выздоровели, а 2 273 жителя умерли от последствий заражения.

Помимо этого, в эмиратах продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. Полностью привито порядка 9,4 млн человек (более 92%), при этом бустерную дозу сделали 4,5 млн жителей (44%). Хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 получили почти 10 млн человек (98%).