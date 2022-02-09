Кабмин не поддержал внесудебную блокировку онлайн-ресурсов за оправдание преступников

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Правительство не поддержало законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов за оправдание преступников или совершенных ими преступлений. Отрицательный отзыв правительства размещен в думской электронной базе в среду.

"Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - указывается в документе.

Речь идет об инициативе, которую внес в Госдуму Госсовет Татарстана в июне в связи с трагедией в казанской школе, где в результаты стрельбы погибли девять человек. Авторы документа предлагали распространить действие досудебного порядка ограничения доступа на интернет-ресурсы, публично оправдывающие противоправные действия, направленные против жизни, здоровья, свободы граждан.

"Трагические события, имевшие место 11 мая 2021 года в городе Казани, к сожалению, стали поводом для появления еще одного негативного явления в нашей жизни. Сеть Интернет и в первую очередь социальные сети наводнились комментариями, роликами, иными материалами, в которых граждане, в том числе несовершеннолетние, начинали оправдывать действия совершившего злодеяние, находить некие "смягчающие" обстоятельства, выражать ему симпатии, вплоть до кощунственной и неприемлемой его героизации", - отмечали авторы инициативы, подчеркивая, что распространение такой информации "пагубно воздействует на психику и морально-этические взгляды несформировавшихся личностей, прежде всего несовершеннолетних".

В правительстве отметили, что дополнение перечня оснований для внесудебной блокировки интернет-ресурсов "потребует определения соответствующего уполномоченного органа, а также разработки критериев оценки информации". "При этом предлагаемая формулировка "публичное оправдание противоправных действий, направленных против жизни, здоровья, свободы граждан" ввиду отсутствия конкретизации информации, относимой законопроектом к категории запрещенной, может повлечь неопределенность в правоприменительной практике и установление для правоприменителя необоснованно широкого предела усмотрения или возможности необоснованного применения исключений из общих правил", - отмечается в официальном отзыве правительства.

В кабмине также указывают, что нововведение, предложенное в законопроекте, приведет к увеличению объема работ, выполняемых Роскомнадзором, а также "потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета в целях доработки единого реестра и увеличения штатной численности ведомства, что не отражено в материалах, прилагаемых к законопроекту".