Подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Сухуме отправили под домашний арест

СУХУМ, 9 февраля. /ТАСС/. Пятеро подозреваемых в участии в массовых беспорядках в Сухуме 21 декабря после митинга оппозиции отправлены под домашний арест. В среду Сухумский городской суд вынес решение по последнему из них - Аслану Тании, сообщает официальный сайт суда.

Прокуратура Сухума возбудила 23 декабря уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках, применения насилия в отношении представителя власти после несанкционированного митинга оппозиционного Народно-патриотического союза Абхазии. 8 января суд арестовал пятерых подозреваемых по этому уголовному делу - Батала Цвижбу, Рамаза Джопуа, Анрика Инапшбу, Аслана Танию и Баграта Сурмаву.

"9 февраля Сухумский городской суд под председательством судьи Мадины Чанба рассмотрел ходатайство прокуратуры г. Сухум об изменении ранее избранной в отношении обвиняемого Аслана Тании меры пресечения. Ходатайство заместителя прокуратуры г. Сухум Алиаса Трапша об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест в отношении Тании удовлетворено. Домашний арест в отношении Тании избран на срок до 22 марта 2022 года включительно", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во вторник сухумский городской суд изменил меру пресечения в отношении подозреваемого Анрика Инапшбы и также избрал в отношении него домашний арест до 22 марта 2022 года. Ранее под домашний арест были отправлены Джопуа (до 11 марта), Цвижба и Сурмава (до 22 февраля).