Эксперты заявили, что пандемия раскрыла потенциал авиаперевозчиков регионов России

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пандемия позволила раскрыть потенциал российских авиаперевозчиков и регионов в возможности финансировать развитие новых маршрутов. Такое мнение высказали в среду участники пленарного заседания форума NAIS.

"У нас многие перевозчики достигли положительных цифр в перевозках [в 2021 году] и приблизились к данным 2019 года, но хочется обратить внимание на качество роста. <...> Мы "вскрыли" потенциал внутреннего рынка перевозок авиационных в РФ", - сказал директор авиаперевозчика "Азимут" по стратегическому развитию Дмитрий Звонарев.

Он отметил, что на данный момент регионы России готовы финансировать развитие новых авиаперевозок. "Мы видим взрывной рост возможностей регионов. Регионы готовы выделять деньги на развитие перевозок. Пять лет назад такого не было. С каждым регионом приходилось работать, каждому региону приходилось доказывать потенциал", - пояснил Звонарев.

Аналогичное мнение о развитии авиаперевозчиков высказал гендиректор "Воздушные ворота северной столицы" Леонид Сергеев. Он отметил, что при открытии границ отток пассажиров по внутренним направлениям может составить около 10%, но будет компенсирован ростом пассажиров на международных рейсах. "Даже если откроются границы, то сильный отток [пассажиров может составить] минус 10%, но не более того. Это компенсируется с лихвой зарубежными [пассажирами]", - сказал Сергеев.

Он также добавил, что число обслуженных в 2022 году пассажиров в аэропорту Пулково может составить более 20 млн - на 2 млн больше, чем в 2021 году.

Кроме того, на форуме уделялось большое внимание развитию малой авиации, в частности на Дальнем Востоке. Ранее сообщалось, что 5,9 млрд рублей будет выделено на субсидирование операционной деятельности Единой дальневосточной компании "Аврора", первые рейсы которой были выполнены в июле по новым маршрутам. В текущем году авиакомпания планирует увеличить количество маршрутов до 36.

"На этот год выделены просто беспрецедентные средства на поддержку авиаперевозок - сообщение Москва - Дальний Восток, межрегиональное сообщение, региональное сообщение. Новые якорные воздушные суда российского производства поднимаются в небо - самолеты, вертолеты. Хочется, чтобы такое развитие было всегда", - отметил в ходе форума глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

О форуме

Форум NAIS проводится при поддержке Министерства транспорта РФ, ассоциации "Транспортная безопасность", Федерального агентства воздушного транспорта РФ, Главгосэкспертизы России, ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". Ежегодно NAIS демонстрирует достижения воздушного транспорта и инфраструктуры гражданской авиации. Также выставка посвящена модернизации авиаплощадок, управлению и обслуживанию парка воздушных судов, подготовке кадров для авиаотрасли.