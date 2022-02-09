СМИ: Израиль не будет против возвращения США в ЮНЕСКО

ТАСС, 9 февраля. Правительство Израиля недавно сообщило Госдепартаменту США, что не станет возражать против возвращения Вашингтона в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом в среду со ссылкой на израильские и американские источники сообщил портал Axios.

По его сведениям, в течение последних нескольких месяцев администрация США обращалась к Израилю с просьбой не препятствовать повторному вступлению страны в организацию. Американская сторона в разговоре с представителями еврейского государства отметила, что ее желание вернуться обусловлено необходимостью "противостоять растущему влиянию Китая на повестку ЮНЕСКО".

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после принятия в ее ряды на правах полноправного члена Палестины. Примеру США последовал также Израиль. В результате международная организация лишилась 22% своего финансирования. В октябре 2017 года Соединенные Штаты объявили о выходе из ЮНЕСКО. Это решение вступило в силу 31 декабря 2018 года. В числе причин такого решения США назвали задолженность по членским взносам и "антиизраильскую предвзятость" организации.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО играет роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникаций.