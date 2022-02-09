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Пандемия COVID-19

Премьер-министр Словении заразился коронавирусом

Также ковидом заболела семья политика

ЛЮБЛЯНА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша вместе с семьей заразился коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице политика в Twitter.

"Мы в течение двух лет успешно избегали коронавируса. Вчера тесты, которые мы сделали сами, показали, что двое сыновей заболели ковидом, у меня результат был отрицательный. Мой сегодняшний тест оказался положительным. Наблюдаются все классические симптомы. Пока что в мягкой форме. Пусть так и останется", - написал Янша.

По данным Национального института общественного здоровья страны, общее количество зарегистрированных случаев инфицирования в Словении с начала эпидемии достигло 816 301. Было проведено 2 532 825 ПЦР-тестов и 14 065 500 экспресс-тестов на ковид.

В стране 1 213 779 человек полностью привились от коронавирусной инфекции, 1 262 083 гражданина вакцинировались по крайней мере одной дозой.

Теги
СловенияПандемия COVID-19
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