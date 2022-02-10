Российский скульптор Щербаков присоединится к восстановлению комплекса Саур-Могила в ДНР

ДОНЕЦК, 10 февраля. /ТАСС/. Народный художник России, скульптор Салават Щербаков планирует присоединиться к восстановлению центральной фигуры солдата и барельефов мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой народной республике (ДНР), разрушенного в 2014 году.

"Конечно, мы займемся, если ко всему этому правильно подойдем. Это не просто - мы пришли и занялись. Это работа общественности, историков. Мы просто явимся частью этой команды. Мы должны во все вникнуть", - цитирует Щербакова Донецкое агентство новостей.

В среду скульптор принял участие в обсуждении проекта восстановления, которое проходило в Донецком республиканском краеведческом музее. Вместе с группой донецких и российских специалистов он посетил мемориал. Щербаков согласился с тем, что фигура советского солдата и барельефы пилонов должны быть максимально приближены к оригиналу, но предложил отлить их из бронзы, а не из чугуна, как было изначально. Скульптор также предложил сохранить в нынешнем виде часть разрушенных украинскими обстрелами элементов как "памятник борьбы добра со злом".

Уже к майским праздникам Щербаков готов воссоздать скульптуру солдата в меньшем масштабе, чтобы оценить ее схожесть с оригиналом. Однако для этого необходимо собрать максимально возможное число фото- и видеоматериалов, а также других документов, отражающих исторический облик фигуры. "Я думаю, в любом случае это мощная, большая, профессиональная работа, и она, конечно, предполагает достаточно большой профессиональный коллектив: и молодежь будет участвовать, и наверняка кто-то из Донецка или из этих мест. Нужно собирать полноценную дружину, которая в состоянии на высоком уровне все это сделать", - подытожил он.

Работы по воссозданию горельефов и скульптуры воина-освободителя планируется провести в России. Как сообщил директор департамента территориального развития Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Леонид Семченков, при стабильном финансировании мемориал может быть полностью восстановлен за четыре года. Экспертиза проектно-сметной документации по восстановлению мемориала может завершиться к маю текущего года. "Предварительная стоимость общестроительных работ без художественных работ - 175 млн рублей", - заявил Семченков.

Курган Саур-Могила находится под Шахтерском, на востоке ДНР. В годы Великой Отечественной войны советские войска вели ожесточенные бои за курган, и он стал одним из символов разгрома немецко-фашистских захватчиков. В 1967 году здесь открыли мемориальный комплекс, на вершине кургана был установлен обелиск высотой 36 метров, а у его подножия - скульптура советского солдата. Позднее здесь был зажжен Вечный огонь. Летом 2014 года на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между ДНР и украинской армией. Республика отстояла высоту, но мемориал получил сильные повреждения в результате обстрелов с украинской стороны.