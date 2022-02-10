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Пандемия COVID-19

Генерал-губернатор Канады заразилась коронавирусом

Мэри Саймон сообщила, что у нее слабо выраженные симптомы заболевания

ОТТАВА, 10 февраля. /ТАСС/. Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в среду на своей странице в Twitter.

"Сегодня утром [9 февраля] у меня был положительный тест на коронавирус, у меня слабо выраженные симптомы заболевания", - написала она. Саймон отметила, что будет находиться на самоизоляции.

В конце января премьер-министр Канады Джастин Трюдо также заразился новым коронавирусом. Это произошло на фоне выступления дальнобойщиков в Оттаве, которые с 29 января проводят в столице акцию протеста, требуя отмены всех ограничений, связанных с пандемией.

Генерал-губернатор является представителем британской королевы Елизаветы II в Канаде.

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КанадаПандемия COVID-19
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