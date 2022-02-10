Для села в Хабаровском крае построили газопровод

ХАБАРОВСК, 10 февраля. /ТАСС/. "Газпром газораспределение Дальний Восток" завершил строительство первой очереди распределительного газопровода для газификации 143 домовладений в частном секторе села Ильинка в Хабаровском районе Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Село Ильинка - спутник Хабаровска, в поселении проживает около 3,2 тыс. человек. Многоквартирные дома перевели со сжиженного на природный газ в прошлом году. В частном секторе газа не было.

"Ввод в эксплуатацию первой очереди газопровода планируется в ближайшее время. До конца года мы рассчитываем завершить строительство второй очереди - она даст возможность для газификации еще 95 частных домовладений", - цитируют в сообщении главного инженера - первого заместителя генерального директора АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Алексея Чайко.

Первая очередь газопровода протяженностью 5,6 км построена за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке природного газа. При проектировании газопровода рядом с каждым домовладением, попадающим в зону обслуживания распределительной сети, предусмотрели специальные газопроводы-вводы. Это дает возможность быстро обеспечить подачу природного газа потребителям, обратившимся в газораспределительную организацию за подключением по догазификации. В Ильинке также планируется строить распределительные уличные сети, уточнили ТАСС в пресс-службе "Газпром газораспределение Дальний Восток".

Уточняется, что по плану догазификации в 2022 году в Хабаровском крае будут газифицированы 4,8 тыс. новых потребителей, из них порядка 1 тыс. - в Хабаровском районе.