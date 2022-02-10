В Москве ожидаются облачная погода и небольшие осадки

МОСКВА, 10 февраля, /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве и в Подмосковье в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет до 2 градусов тепла, а в ночные часы температура опустится до 1 градуса мороза.

В Подмосковье температура будет достигать 3 градусов тепла, ночью похолодает до 4 градусов мороза.

Скорость западного ветра составит в четверг 7-12 м/с. Синоптики прогнозируют в Московском регионе гололедицу, в связи с этим 10 февраля объявлен желтый уровень опасности, который будет действовать до 12:00 мск пятницы.

По данным Гидрометцентра, атмосферное давление составит в регионе 740 мм ртутного столба.