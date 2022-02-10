В Москве и Подмосковье ожидаются слабые магнитные бури

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Москву и Подмосковье в четверг ждут кратковременные осадки, в основном мокрый дождь. В столице потеплеет, прогнозируются слабые магнитные бури, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Будет облачно, пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, наиболее вероятный период - с 12 до 15 часов. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. В столице потеплеет до 0 - плюс 2, в Подмосковье - минус 2 - плюс 3 градусов. Это на 5 градусов выше положенной климатической нормы", - сказал Тишковец.

По его словам, атмосферное давление будет слабо расти и составит 741 мм рт. ст.

"Сегодня возможны слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей", - добавил представитель центра погоды.