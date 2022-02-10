Более 100 коек хирургического профиля расположат в центре трансплантологии им. Шумакова

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 коек хирургического профиля расположат в обновленном лечебном корпусе Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова в Москве. После реконструкции площадь объекта составляет более 23 тыс. кв. м, сообщается в четверг на официальном портале мэра Москвы.

"В феврале текущего года оформлено разрешение на ввод в эксплуатацию пятиблочного здания, которое располагается на Щукинской улице, владение 1. В нем насчитывается восемь этажей, в том числе один подземный. В обновленном лечебном корпусе расположат 115 коек хирургического профиля, 100 из них для взрослых пациентов и 15 - для детей. В пяти блоках будут работать отделение лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения, отделение функциональной диагностики, хирургическое отделение по координации донорства органов и тканей человека, кардиохирургические отделения и лаборатории", - приводятся слова главы Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

Во время реконструкции на территории центра было организовано три контрольно-пропускных пункта.

Специалисты Центра имени академика В. И. Шумакова занимаются трансплантацией, используют искусственные органы в кардиохирургии и лечении аритмии, помогают в физической и психологической реабилитации пациентов, доноров и реципиентов.