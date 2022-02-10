В число окружных инициатив ПФО вошли еще пять проектов

ТАСС, 10 февраля. Проекты, связанные с туризмом, экологией, развитием транспорта и медицины, разработанные в рамках института кураторства, вошли в число окружных инициатив Приволжского федерального округа (ПФО), сообщается на сайте правительства России.

"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проектов, вошедших в состав пять окружных инициатив Приволжского федерального округа. Они были разработаны в рамках института кураторства, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным. В число окружных инициатив ПФО вошли "Волжское путешествие", "Чистая вода Поволжья", "Скоростной общественный электротранспорт", "Новые производственные технологии" и "Региональная медицина Поволжья", - сказано в сообщении.

Так, проект "Волжское путешествие" объединяет семь регионов ПФО и восемь туристических проектов, которые реализуют, в том числе, в Пермском крае, Саратовской и Нижегородской областях, Мордовии. Окружная инициатива "Скоростной общественный электротранспорт" включает комплексные проекты по строительству линий скоростного трамвая, развитие маршрутов общественного электротранспорта и обновление подвижного состава. В ней планируют принять участие практически все регионы ПФО. Как отметили в Минтрансе РФ, субъекты могут претендовать на господдержку по программе бюджетных кредитов. В ближайшее время подать заявку на предоставление кредита планируют три региона округа. Остальные субъекты при поддержке министерства дорабатывают свои проекты.

Чернышенко сообщил, что благодаря институту кураторства на базе координационного центра правительства в прошлом году удалось выстроить эффективное межведомственное взаимодействие, в том числе с администрациями субъектов. В регионах ПФО, по словам вице-премьера, уже реализуется ряд социально значимых проектов, которые вошли в состав окружных инициатив и получили федеральную поддержку.

"Это строительство медицинских учреждений, систем водоснабжения и туристических объектов. Сегодня мы подробно обсудили планы по комплексной модернизации городского электротранспорта в регионах Приволжья. Консолидация инструментов национальных проектов, ресурсов внебюджетных фондов и субъектов позволит ускорить решение поставленных задач по прорывному социально-экономическому развитию регионов", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.