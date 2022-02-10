Омская область получит 1,37 млрд рублей на строительство и ремонт социальных объектов

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Омская область в течение трех лет получит из федерального бюджета 1,37 млрд рублей на строительство и ремонт социальных объектов, работы на которых ведутся по нацпроектам, из-за роста цен на стройматериалы. Как сообщил первый заместитель председателя Государственной Думы, депутат от Омской области Александр Жуков, средства будут направлены на объекты здравоохранения, образования, культуры и водоснабжения.

В октябре 2021 года губернатор Омской области Александр Бурков предложил Федеральному собранию РФ при реализации мероприятий нацпроектов снизить реальную долю регионального софинансирования до установленных правительством нескольких процентов. По его словам, в 2020 году из-за расходов на покупку оборудования, создание инженерной инфраструктуры и увеличение стоимости строительных работ и материалов реальная доля софинансирования региона при строительстве школ и детсадов составила вместо положенных 2% порядка 50-60%.

"В связи с увеличением цен на строительные ресурсы и увеличением цен заключенных контрактов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одобрены предложения о выделении дополнительных средств Омской области. В текущем году регион получит дополнительно 1,2 млрд рублей, в 2023 году - 103 млн рублей, в 2024 году - 67 млн рублей", - цитирует Жукова пресс-служба омского отделения "Единой России".

Из полученных средств 38 млн рублей дополнительно направят на модернизацию первичного звена здравоохранения, 540 млн рублей - на создание новых мест в школах и детсадах, 613 млн рублей - на модернизацию инфраструктуры общего образования, почти 72 млн рублей - на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения и около 110 млн рублей - на реконструкцию и капремонт Театра юного зрителя в Омске.

В январе местные СМИ сообщили, что генеральный подрядчик капремонта омского ТЮЗа заявил о невозможности выполнения работ по прежней цене из-за резкого роста стоимости стройматериалов и обосновал увеличение необходимых капиталовложений с 432,5 до 562,3 млн рублей.