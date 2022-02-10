Школу и детский сад более чем на 1 тыс. мест построят в ТиНАО

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Образовательный комплекс, который включает в себя школу и детский сад, более чем на 1 тыс. мест, построят в деревне Столбово поселения Сосенское в ТиНАО. Его общая площадь составит более 18 тыс. кв. м, сообщается в четверг на портале мэра Москвы.

"В деревне Столбово поселения Сосенского началось строительство образовательного комплекса. В его составе будет школа, рассчитанная на 825 учеников, и детский сад на 200 мест. После ввода в эксплуатацию образовательное учреждение передадут в собственность городу. У четырехэтажного здания запроектирован и еще один этаж - подземный", - говорится в сообщении.

Блок дошкольных групп разместится отдельно от школы. В нем расположатся спальни и игровые комнаты, музыкальный и физкультурный залы. На прилегающей территории с отдельным входом разместятся игровые и спортивные площадки для каждой группы. Для учащихся средней и старшей школы предусмотрены кабинеты музыки, физики, химии, биологии, класс робототехники, инженерно- и лабораторно-исследовательский комплексы, а также творческая мастерская.

"Объект приведут к соответствию всем требованиям безопасности. Специалисты смонтируют системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Будет организован пост охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра", - приводятся слова руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

В ТиНАО с 2012 года за счет городского бюджета и внебюджетных источников спроектировали, построили и ввели в эксплуатацию 94 учреждения образования. На каждое такое учреждение, возведенное в рамках реализации Адресной инвестиционной программы, приходится несколько объектов инвесторов.