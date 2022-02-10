YouTube заблокировал телеканал "Дон-24" перед заседанием суда о геноциде во время войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Дон-24" не сможет вести трансляцию в YouTube с заседания суда о признании геноцидом мирного населения преступлений, совершенных нацистами в период Великой Отечественной войны на территории Ростовской области, так как видеохостинг заблокировал аккаунт телеканала. Об этом сообщается на сайте канала.

"Вечером 9 февраля YouTube заблокировал телеканал "Дон-24". Официальная версия - за нарушение публикацией видео от 2018 года с формулировкой: за "нарушение правил сообщества, а именно оскорбления и запугивания". <…> Двумя днями ранее было объявлено о том, что телеканал "Дон-24" будет вести прямую трансляцию судебного заседания о признании геноцида мирного населения Ростовской области в годы Великой Отечественной войны со стороны нацистских оккупационных властей и их пособников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что телеканал не понимает, как кадры, похожие на оперативную съемку, из-за которых заблокирован аккаунт, попали на страницу "Дон-24".

"Не хочется думать, что решение заблокировать телеканал "Дон-24" хозяева YouTube принимали, связывая его с трансляцией судебного заседания по признанию геноцида советского народа нацистами, иначе это можно будет расценить как поддержку и одобрение действий нацистов по уничтожению советского народа в годы Великой Отечественной войны", - отметил гендиректор холдинга "Дон-медиа", председатель Ростовского регионального отделения Союза журналистов России Анатолий Максак, слова которого приведены в сообщении.

10 февраля Ростовский областной суд начал рассмотрение дела о признании геноцидом советского народа ряда преступлений, совершенных нацистами в годы Великой Отечественной войны на территории региона. Заявление было подготовлено и направлено прокуратурой Ростовской области по поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. В ходе судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, материалы расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом РФ по статье 357 УК РФ "Геноцид".