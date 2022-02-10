Федеральную схему обращения с отходами могут утвердить в марте-апреле

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Утверждение федеральной схемы обращения с отходами ожидается в марте-апреле, она позволит видеть действующие и будущие предприятия по переработке, а также возможности по их загрузке сырьем. Об этом ТАСС сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

"Сама федеральная схема полностью готова, там вопрос с порядком нормативного утверждения. Мы обсуждаем это сейчас в рамках нескольких комиссий госсовета. Нам была дана рекомендация со стороны правительства этот вопрос обсудить с губернаторами, потому что мы никогда не скрываем, что реформа - это совместный процесс субъектов РФ при поддержке федерального центра. Мы учли те предложения, которые были даны со стороны субъектов, завершаем процесс формирования. В этом году утвердим точно, если не в конце первого квартала, то в начале второго", - сказал Буцаев.

Федеральная схема обращения с отходами является электронной платформой, которая позволяет пользователям увидеть не только существующие предприятия отрасли, но и те, которые должны появиться. Благодаря ей можно просчитать, где лучше расположить предприятия по переработке и загрузить их необходимым сырьем. Также в схему внесены площадки для сбора отходов, она позволяет контролировать все мусоровозы в стране и перепроверять тарифы на вывоз отходов.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.