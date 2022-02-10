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Дима Билан опроверг информацию о госпитализации

Певец отметил, что болел ковидом, однако перенес его "достаточно тихо"
Дима Билан Дмитрий Ефремов/ТАСС
Описание
Дима Билан
© Дмитрий Ефремов/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Певец Дима Билан опроверг информацию о своей госпитализации с коронавирусом, выйдя в прямой эфир в Instagram.

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Ранее в четверг Telegram-канал Mash сообщил, что Билана госпитализировали в Москве с ковидом и что он якобы находится в состоянии средней степени тяжести.

"Прямой эфир, по-другому не доказать <…> Кто-то бросил слух, что я на ИВЛ <…> Я не на ИВЛ, но у меня был ковид. Я его прожил достаточно тихо", - сказал Билан.

Артист подчеркнул, что сейчас здоров и готовится к концертам в Москве, запланированным 14 и 15 февраля.

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