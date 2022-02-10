Яровая предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает установить обязательный пожизненный административный надзор за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом она заявила в четверг в ходе заседания рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

"Предлагаю рассмотреть возможность обязательного и постоянного административного надзора в отношении всех лиц, которые совершили преступление против половой неприкосновенности детей", - сказала она.

По словам Яровой, административный надзор в существующем виде не выполняет свои задачи. Она считает, что полномочие правительства по разработке нового межведомственного порядка осуществления административного надзора "безусловно назрело", такой порядок необходимо разработать "в том числе с применением современных технических средств постоянного контроля".

"Назрела просто жизненная необходимость реформирования системы административного надзора. <…> Мы предлагаем, чтобы вопрос установления безусловных обязательных запретов для таких лиц по посещению детских учреждений, (использованию - прим. ТАСС) социальных сетей в формах, в которых могут участвовать дети, определялся судом и действовал как императив", - подчеркнула Яровая.

По данным МВД, из порядка 7 тыс. осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей только у 31 лица есть диагноз "педофилия", отметила она. "Мы должны принять дополнительные меры к тем, кто фактически не находится в этой официально признанной категории, но совершал преступления сексуальной направленности против детей. Кроме того, у нас есть лица, которые страдают другими психическими расстройствами, конечно, в отношении них административный надзор обязательно нужен", - отметила Яровая.

Помимо этого, вице-спикер Госдумы считает необходимым установить уголовную ответственность для лица, находящегося под административным надзором и ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка, в случае несоблюдения установленных ограничений.