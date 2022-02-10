В Крыму простились с экс-председателем парламента Борисом Дейчем

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим председателем парламента Крыма Борисом Дейчем прошла в четверг на площади перед входом в здание Государственного Совета республики, сообщила пресс-служба главы региона.

Дейч умер в понедельник, 7 февраля, на 84-м году.

"Борис Давыдович Дейч был сильным и неравнодушным человеком, с активной жизненной позицией. В 2014 году Борис Давыдович активно включился в политическую жизнь Республики Крым. С ним всегда можно было посоветоваться, потому что он достаточно глубоко знал многие вопросы. Крым потерял достойного человека, на которого всегда можно было опереться. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Это большая утрата для всех нас", - приводятся в сообщении слова главы Крыма Сергея Аксенова.

Уточняется, что в церемонии прощания также приняли участие председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов, председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк, первый заместитель спикера Госсовета республики Ефим Фикс, депутаты, представители общественности.

Дейч был депутатом крымского парламента четырех созывов - с 1991 года по 2006 год. С 1998 года был первым заместителем председателя, а с 2002 по 2006 год возглавлял Верховный совет Крыма. В 2013 году он был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена Державы. Был почетным гражданином города Судака и Крыма.