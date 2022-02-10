Курганские власти обеспечат детей с диабетом до четырех лет системами мониторинга глюкозы

ТАСС, 10 февраля. Курганские власти планируют обеспечить детей до четырех лет, страдающих сахарным диабетом первого типа, системами мониторинга глюкозы и расходными материалами для них. На эти цели ЗАО "Курганстальмост" перечислило 2 млн рублей, сообщили в четверг в Telegram-канале правительства региона.

"В Курганской области детей в возрасте до 4 лет, страдающих сахарным диабетом первого типа, по поручению губернатора обеспечат системами мониторинга глюкозы и расходными материалами к ним. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства Курганской области и ЗАО "Курганстальмост". В результате достигнутых договоренностей предприятие перечислило на эти цели 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным областного правительства, такие системы и расходные материалы к ним не входят в утвержденные правительством РФ перечни, согласно которым осуществляются закупки за счет бюджета. Как сообщали местные СМИ, ранее в Кургане прошел ряд одиночных пикетов матерей детей с диабетом из-за сложностей с получением систем.

Отмечается, что всего в регионе в системах мониторинга глюкозы нуждаются 13 детей до 4 лет.

"Средства, перечисленные заводом, мы направим на приобретение систем мониторинга малышам до 4 лет, потому что именно они по информации профильных специалистов, эндокринологов, которые прорабатывали этот вопрос, больше всего нуждаются в этом. Вместе с тем, мы понимаем, что в регионе еще более 200 детей до 18 лет с диагнозом диабет 1-го типа. Поэтому работа департамента здравоохранения с Министерством здравоохранения РФ по вопросу возможности внесения данной системы в перечень, на основании которого производятся закупки и обеспечение граждан льготными лекарствами и медизделиями, продолжается", - сказал директор департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев.