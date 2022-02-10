Мособлдума утвердила доплату к пенсии для одиноко проживающих пенсионеров

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли закон, предусматривающий доплату к минимальной пенсии для одиноко проживающих пенсионеров старше 65 лет. Благодаря этому пенсия для этой категории граждан будет увеличена до 17 тыс. рублей.

"Проектом вносится изменения в части установления ежемесячной денежной выплаты для неработающих одиноко проживающих пенсионеров, которые достигли возраста 65 лет, и имеют место жительства в Московской области не менее 10 лет, до 17 тыс. рублей в месяц", - представила проект закона в Мособлдуме министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Она напомнила, что в настоящее время минимальный размер пенсии составляет более 12 тыс. рублей. Доплата будет осуществляться в беззаявительном порядке. Первая выплата поступит 25 февраля - за январь и февраль.

"Решение принято, закон принят в целом", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что минимальная пенсия для одиноко проживающих граждан старше 65 лет, которые живут в Московской области более 10 лет, с января составит 17 тыс. рублей.