Новосибирские прокуроры подали иск в суд, чтобы свинокомплекс улучшил защиту от запаха

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура подала иск в Новосибирский районный суд на свиноводческий комплекс "Кудряшовское" (входит в холдинг "Сибагро"), чтобы обязать компанию использовать наилучшие технологии для уменьшения неприятного запаха. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

"Природоохранная прокуратура Новосибирской области подала в суд на АО "Кудряшовское". Поводом для иска стали результаты проведенной проверки, по итогам которой выяснилось, что компания не использует на двух своих объектах первой категории негативного воздействия на окружающую среду наилучшие доступные технологии для уменьшения неприятного запаха, исходящего от свиноводческого комплекса. В конце сентября директору компании внесено представление, однако нарушения не были устранены" - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова заявляла, что за последние три года в мэрию поступило более сотни жалоб на неприятный запах в городе. Однако Минприроды Новосибирской области в ходе проверок не нашло превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ в воздухе, которые могут вызывать неприятные запахи. Осенью новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов вынес представление свиноводческому комплексу "Кудряшовское", который мэрия Новосибирска неоднократно называла источником неприятного запаха, доносящегося даже до центра города.

В пресс-службе предприятия ТАСС сообщили, что иск свинокомплекс не получал, однако сейчас он использует наилучшие доступные технологии, которые входят в перечень Росстандарта. Ведется постоянная работа по улучшению и совершенствованию техпроцессов. "Во избежание неточностей, обращаем внимание - по результатом прокурорской проверки предприятие не определялось в качестве источника неприятного запаха на территории города Новосибирска", - отметили в пресс-службе.

"Кудряшовское" - самое крупное специализированное свиноводческое хозяйство Новосибирской области, производит свыше 93% всей свинины в области. Производственные мощности включают три свиноводческих очереди, собственный комбикормовый завод и один из крупнейших в холдинге цех растениеводства с земельным фондом 75,5 тыс. га посевных площадей.