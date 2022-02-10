На "Лыжне России - 2022" в Подмосковье ожидают до 15 тыс. участников

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Гонка "Лыжня России" пройдет в Химках 12 февраля. Ожидается, что ее участниками станут около 15 тыс. человек, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

"Ожидается, что на юбилейной "Лыжне России" в Химках соберутся до 15 тыс. участников в возрасте от 9 лет и старше. Для всех будет подготовлена одна дистанция - 10 км", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году "Лыжня России" пройдет в 40-й раз. Центральной площадкой на территории Московской области станет Олимпийский учебно-спортивный центр "Планерная" в Химках. Лыжники смогут принять участие в конкурсной программе на самый лучший ретрокостюм и самый оригинальный костюм.

В министерстве добавили, что для участников с 08:00 до 16:00 будет организовано движение шаттлов от ТЦ "МЕГА Химки" и в обратном направлении.