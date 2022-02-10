В Орловской области продлили ограничения на работу кафе, клубов и дискотек в ночное время

ТАСС, 10 февраля. Региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Орловской области продлил до 17 февраля запрет на ночную работу заведений общепита, дискотек и клубов. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

"До 17 февраля включительно продлен запрет на работу с 23:00 до 6:00 объектов общественного питания, а также ночных клубов и дискотек. Исключение делается для обслуживания навынос и доставки заказов", - говорится в сообщении.

Также запрет не касается оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения, без проведения торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек.

Как уточнили в правительстве Орловской области, за неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 86%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии зарегистрировано 86 414 случаев заболевания, в том числе 834 за последние сутки. Вылечились 71 688 человек, отмечено 1 666 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 77%.