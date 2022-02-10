Саратовские власти развернули дополнительно более 800 коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 10 февраля. Власти Саратовской области развернули 805 коек с 24 января для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе в четверг было развернуто 140 мест. Об этом на брифинге журналистам сообщил в четверг министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции и числа пациентов, нуждающихся в госпитализации, с 24 января дополнительно развернуто уже 805 коек, в том числе сегодня введено дополнительно еще 140 коек. Это [было сделано] в трех учреждениях - Энгельсской городской больнице №2, Энгельсской городской клинической больнице №1 и Саратовской городской клинической больнице №2", - сказал он.

По словам Костина, в целом в Саратовской области для лечения ковида развернуты 2 373 койки, доля свободного коечного фонда составляет 22,5%. Лечение в стационарах получают 1 838 человек, из которых на кислородной поддержке находятся 503 пациента, на ИВЛ - 136.

Костин отметил, что растет и число случаев заражения коронавирусом среди детей и беременных. По сравнению с предыдущей неделей число новых случаев среди детей увеличилось в 1,5 раза. "За последние сутки выявлено [среди детей] 458 случаев. На сегодня в стационарах находятся 176 детей с ковидом. За последние сутки госпитализированы 39 человек", - сказал профильный министр, отметив, что для лечения детей в Саратовской области открыло 360 коек.

Среди беременных за последнюю неделю количество новых случаев коронавируса, выявленных за сутки, увеличилось с 44 до 79. Число пациенток акушерско-гинекологического профиля, получающих лечение в стационарах, увеличилось в два раза - с 51 до 97, отметил Костин.

По данным на 10 февраля, в Саратовской области выявлено более 159,4 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. Медики вылечили около 132 тыс. пациентов, более 5,4 тыс. человек умерли.