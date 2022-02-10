Программы по реабилитации после COVID-19 разработали 47 санаториев Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма подготовили список санаториев и отелей с программами восстановления после коронавируса, которые принимают гостей круглый год. Программы по реабилитации после COVID-19 разработали 47 здравниц, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Минкурортов региона.

"В Крыму свои программы по реабилитации после перенесенного COVID-19 разработали 47 здравниц. Более 20 из них работают круглогодично", - говорится в сообщении.

Турпортал Travel Crimea опубликовал полный список санаториев и отелей Крыма с программами восстановления после COVID-19, которые принимают гостей круглый год. "Для удобства в навигации перечень разбит по регионам. Предлагают программы отели и санатории в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, Керчи, работающие в разных ценовых категориях. Стоимость оздоровления с питанием и лечением в "тихий" сезон - до апреля - стартует от 2 тыс. рублей в сутки с человека", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что "еще в начале пандемии Минкурортов Крыма рекомендовали отелям и санаториям разработать подобные программы, консультируясь с научно-исследовательскими институтами". "Это НИИ имени И. М. Сеченова, НИИ детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации, медицинская академия имени С. И. Георгиевского КФУ им. В. И. Вернадского. Особенно важно то, что разработанные программы и лечебно-оздоровительные процедуры проводятся в комплексе с климатотерапией. Крым исторически является регионом, благоприятным для лечения, прежде всего, заболеваний дыхательных путей", - сообщается в пресс-релизе.

Крым в 2021 году в четвертый раз побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику посетили 9,5 млн путешественников, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.