В Москве за сутки врачи провели более 4 тыс. телемедконсультаций пациентам с ковидом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 4 тыс. телемедицинских консультаций провели для пациентов с ОРВИ и коронавирусом в Москве за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса социального развития.

"Врачи московских поликлиник провели более 4 тыс. телемедицинских консультаций пациентам с ОРВИ и COVID-19 за сутки. Всего же за телемедицинской консультацией по вопросам лечения ОРВИ и COVID-19 к врачам столичных поликлиник обратились уже более 45 тыс. раз. Доступ к телемедицинскому сервису получили уже почти 520 тыс. москвичей", - говорится в сообщении.

Телемедицинская консультация - это онлайн-прием у врача. Во время него происходит то же, что на приеме в поликлинике, но дистанционно: врач оценивает состояние пациента, дает рекомендации по лечению и отвечает на вопросы.

Получить телемединцинскую консультацию можно в приложении "ЕМИАС. Телемедицина". Логин и пароль к нему придет в sms в случае подтверждения диагноза ОРВИ или COVID-19 сразу после визита в поликлинику или первичной аудиконсультации с врачом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 558 503 случая заражения, из них 22 747 за последние сутки. Выздоровели 2 118 897 человек, умерли 39 768. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 756 593 человека, коллективный иммунитет составляет 63,2%.