В Оренбургской области ограничили движение грузовиков и автобусов на участке трассы М-5

ОРЕНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Дорожные службы ограничили движение грузового и пассажирского транспорта в четверг на участке трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области, где наблюдается сильная метель. Об этом журналистам сообщили в ФКУ "Упрдор Приуралье".

"С 16:30 (14:30 мск) 10 февраля 2022 года введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта на участке с 357-го (н. п. Переволоцкий) по 405-й (н. п. Холодные Ключи) км федеральной дороги М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург) в Оренбургской области. Причина - сильная метель, ограничение видимости", - сказано в распространенном сообщении.

До введения ограничений видимость из-за обильного снега и сильного ветра на данном участке не превышала нескольких метров, транспортные средства двигались со скоростью не выше 30-40 км/ч, работала снегоуборочная техника.

Сейчас, по данным ведомства, для обработки и очистки проезжей части на всех направлениях подведомственной сети федеральных дорог ФКУ "Упрдор Приуралье" в Оренбургской области задействовано 84 единицы дорожной техники, из них 26 - на участке федеральной трассы М-5 "Урал" (подъезд к городу Оренбург). В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области позднее уточнили, что на указанном участке трассы находятся шесть пунктов обогрева вместимостью 305 человек, пять АЗС и четыре пункта временного размещения вместимостью 160 человек.

В Оренбургской области в четверг облачно с прояснениями, в большинстве районов идет снег, местами сильный, наблюдается метель. Скорость ветра в западных и центральных районах достигает 16-21 м/с. Температура воздуха составляет около минус семи градусов. На дорогах местами снежные заносы.