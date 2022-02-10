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Папа Римский Франциск посетит Мальту 2-3 апреля

Понтифик побывает в городах Валлетта, Рабат, Флориана и на острове Гозо

ВАТИКАН, 10 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск совершит отложенную ранее поездку на Мальту 2-3 апреля. Об этом сообщил в четверг глава с службы печати Святого Престола Маттео Бруни.

"Папа Римский Франциск посетит Мальту по приглашению президента республики и руководства местной католической церкви 2-3 апреля", - сказал Бруни. Он уточнил, что понтифик побывает в городах Валлетта, Рабат, Флориана и на острове Гозо.

Изначально поездка Папы планировалась весной 2020 года, но была отменена в связи с пандемией.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканМальта
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