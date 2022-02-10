От Подмосковья на соискание премии "Молодой промышленник года" поступило около 20 заявок

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Почти 20 заявок подали представители промышленных предприятий Московской области на соискание премии "Молодой промышленник года", это самое большое количество среди других регионов РФ. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Московская область стала лидером по количеству заявок, поданных на соискание премии "Молодой промышленник года", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что соискателями премии стали собственники, руководители и главные инженеры промышленных предприятий. От Подмосковья было подано 19 заявок, на втором месте - Нижегородская область с 18 заявками. Третьей по количеству заявок стала Свердловская область.

"Московская область является одним из промышленных лидеров России. В области сосредоточено свыше 1 300 крупных и средних промышленных предприятий, работающих в самых разных отраслях, и каждый год это количество увеличивается. Ежегодно в Подмосковье реализуется свыше 450 крупных инвестиционных проектов, большинство из которых приходится на проекты в сфере обрабатывающей промышленности. Наш регион богат на молодых инициативных промышленников, и не случайно наибольшее количество соискателей премии - это промышленники Подмосковья", - приводятся в тексте слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Итоги премии будут объявлены в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в июле 2022 года.

"Главная цель премии - выявить и персонально поощрить лучших молодых промышленников России. Конкурс поможет сделать лучшие практики общедоступными", - процитировали слова директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталия Хоценко.