На побережье Охотского моря нашли бусину X-XII века

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Археологи обнаружили стеклянную бусину X-XII века н. э. в погребении древнекорякской культуры на побережье Охотского моря. Предполагается, что находка была изготовлена в Италии, сообщил ТАСС в четверг младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко.

"Стеклянная бусина была получена непосредственно из погребения, она имеет четкую привязку к могиле, к погребенному <…>. Ориентируясь на то, что сейчас известно о средневековых центрах производства стекла, можно предположить, что это была Италия", - рассказал он.

Бусину нашли в одном из захоронений древнекорякской культуры X-XII века, обнаруженном археологами на берегу Охотского моря (около 150 км от Магадана). По словам Федорченко, это было богатое захоронение, в погребении находились ценные бронзовые изделия, что было редкостью для этих мест.

По информации издания "Наука в Сибири", похожие бусины были ранее найдены на Аляске. Ученые выяснили, что они были сделаны в Венеции, а на Аляску попали, скорее всего, путем культурного обмена в результате большого континентального маршрута, который проходил через Среднюю Азию, Ближний Восток и Китай. По предварительным расчетам, стеклянная бусина, найденная недалеко от Магадана, может быть старше бусины с Аляски как минимум на 100 лет.

Сотрудники Северо-восточного комплексного НИИ ДВО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск) совместно с коллегами из ООО "Геокорд" (Москва), Института биологических проблем Севера ДВО РАН (Магадан) и Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Санкт-Петербург) обнаружили на скалистом берегу Охотского моря, в заливе Бабушкина, около девяти погребений, а также остатки нескольких углубленных жилищ древнекорякской культуры.

Ученым удалось получить также большое количество археологического материала: керамику, каменные, костяные изделия, кроме того, в культурным слое с мерзлотой сохранилась органика в виде остатков травы, деревянных изделий, китового уса.