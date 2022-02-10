Сервис 2ГИС будет показывать очереди в МФЦ Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области и компания из экосистемы Сбера 2ГИС планируют в 2022 году добавить в сервис компании возможность видеть в режиме реального времени загруженность многофункциональных центров региона, сообщил в пресс-центре ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"С 2ГИС прорабатываем интересный проект, перспективный для всей страны, это когда в 2ГИС зайдешь, то увидишь загрузку филиала МФЦ и будешь понимать, в какой филиал можно поехать и где меньше загруженность, какой к тебе ближе. Экстерриториальный принцип мы ввели больше одного года назад, и вот более 20 тыс. заявлений в 2021 году - это экстерриториальный принцип, когда человек не прописан по данному месту, но получает услугу", - сказал Решетников.

Глава регионального Минэкономразвития добавил, что проект планируется реализовать в течение 2022 года, при этом он реализуется на партнерских началах - без затрат из бюджета региона. Данная мера позволит избежать очередей и сделать услуги центров доступнее для населения.

Также власти региона намерены в сотрудничестве со Сбером расширить возможности голосового робота, который консультирует людей об услугах новосибирских МФЦ с 2019 года "Николая" (свое имя голосовой помощник получил в честь Николая II и старого названия Новосибирска - Ново-Николаевск). Его планируется обучить предварительной записи граждан и идентификации заявителя. В планах на 2022 год - увеличить вдвое процент услуг, о которых может консультировать робот, достичь показателя в 40%.

По словам Решетникова, МФЦ региона предоставляют гражданам порядка 333 государственных, региональных и муниципальных услуг. Охват услугами сети МФЦ на данный момент составляет более 92%. В 2021 году в МФЦ обратились более 3 млн получателей услуг, что на 800 тыс. больше, чем годом ранее. Всего в Новосибирской области 42 филиала МФЦ, 52 территориально обособленных подразделения (работают для малых населенных пунктов) и восемь мобильных МФЦ,

2ГИС - международная технологическая компания в экосистеме Сбера. Входит в топ-30 самых дорогих компаний в Рунете (Forbes, 2021). Главный продукт - сервис 2ГИС, объединяющий карту, справочник организаций и товаров, а также навигатор для легковых авто и грузовиков. Охватывает более 600 городов в 11 странах. Активная аудитория 2ГИС - более 56 млн пользователей в месяц.