Круглый стол ТАСС и ВЦИОМ на тему "инфоцыганства". Видеотрансляция

ТАСС

На площадках ТАСС и ВЦИОМ в онлайн-формате проходит круглый стол на тему "Торговцы мечтами: почему так популярны марафоны желаний".

Тему востребованности тренингов по достижению успеха обсуждают директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, президент Международной общественной организаций по соблюдению этики Светлана Деньгова, клинический психолог, руководитель "Виртуальной клиники" Московского института психоанализа Ольга Валаева, доцент департамента социологии НИУ ВШЭ Ольга Логунова, основатель и генеральный директор группы "Коммуникатор" Виктор Майклсон, PR-директор платформы для работы с блогерами EPICSTARS Юлия Магась, интегративный и телесно-ориентированный психолог, соавтор проекта Foto.Psy Екатерина Приморская и телеведущая, речевой тренер, основатель Центра красноречия Ксения Телешова.

В рамках дискуссии будет презентовано новое исследование ВЦИОМ, посвященное отношению россиян к "инфоцыганству".