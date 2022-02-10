Глава Минприроды утвердил стратегию сохранения дальневосточного леопарда в Приморье

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Минприроды РФ Александр Козлов утвердил стратегию сохранения популяции дальневосточного леопарда - самой редкой крупной кошки планеты, сообщается в четверг на сайте Минприроды.

"Документ направлен на сохранение жизнеспособной популяции подвида на юге Приморского края численностью в долгосрочной перспективе не менее 150 особей с максимально возможным генетическим разнообразием, а также восстановление популяции в пределах исторического ареала. Стратегия разработана в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", координатором которого выступает Росзаповедцентр Минприроды России", - говорится в сообщении.

Стратегия предусматривает создание охранной зоны единственного в мире места, где обитает дальневосточный леопард, - национального парка "Земля леопарда", который находится на юго-западе Приморского края на площади 369 тыс. га. К 2024 году планируется создать экологические коридоры между участками обитания животного и открыть Центр разведения и реинтродукции дальневосточного леопарда на базе Лазовского заповедника. Запланировано создание трансграничного резервата "Земля больших кошек" на базе национального парка "Земля леопарда", заповедника "Кедровая падь" и Северо-Восточного национального парка тигра и леопарда (КНР).

Численность дальневосточного леопарда в живой природе - около 110 особей. 20 лет назад этих животных насчитывалось около 30 особей. Изменить ситуацию в лучшую сторону помогли ранее принятые стратегии сохранения.