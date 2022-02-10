Орловских первоклассников отправят на дополнительные каникулы с 14 февраля

ТАСС, 10 февраля. Первоклассники в Орловской области отправятся на дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля для стабилизации ситуации с заболеваемостью ковидом. Об этом в четверг сообщается на сайте правительства региона.

"Первоклассники в Орловской области уйдут на дополнительные каникулы с 14 по 20 февраля. Это решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 февраля", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в остальных классах с 14 февраля рекомендовано продолжить обучение в очной форме. Такое решение обусловлено сложившейся в последние дни тенденцией к уменьшению количества заболевших среди детей, в том числе среди школьников Орловской области и работников общеобразовательных организаций. 27 школ в регионе в последние дни перешли с дистанционной формы обучения на очную. Кроме того, на заседании регионального оперативного штаба принято решение перевести предоставление услуг дополнительного образования, включая секции, кружки и иные занятия, с 14 февраля на очную форму обучения.

"На дистанционное обучение в настоящее время переведены обучающиеся 91 школы из 13 муниципальных образований. Это все школы города Орла и Мценска, девять школ города Ливны, а также школы Болховского, Верховского, Глазуновского, Должанского, Залегощенского, Ливенского, Мценского, Орловского, Покровского и Свердловского районов. Всего в дистанционном формате обучаются 47 950 детей, или 62,8% орловских школьников", - сообщили в правительстве региона со ссылкой на руководителя областного департамента образования Алексея Карлова.

По данным оперштаба, в Орловской области от коронавируса привиты 357 подростков.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии зарегистрировано 86 414 случаев заболевания, в том числе 834 за последние сутки. Вылечились 71 688 человек, отмечено 1 666 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 77%.