В Коми приостановку плановой медпомощи продлили до 20 февраля

Ранее ограничение вводилось с 25 января по 6 февраля. "Приостановление плановой медицинской помощи продлено в республике до 20 февраля, за исключением некоторых направлений, не говоря уже об экстренной и неотложной помощи, которая сохранена в полном объеме, а также медпомощи для детей, для пациентов с социально опасными заболеваниями, онкологических больных", - сказали в республиканском Минздраве.

В частности, дети продолжают получать необходимое лечение. Временно приостановлены профилактические осмотры, приемы здоровых детей, плановая вакцинация и оказание плановой стационарной помощи, за исключением экстренных случаев. Продолжают лечение дети с хронической патологией, онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями, а также острыми состояниями. Для взрослых сохранена медпомощь по социально значимым заболеваниям, как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания. Региональный онкодиспансер принимает пациентов на госпитализацию, лучевую и химиотерапию. Работают стационары для беременных, стоматологические клиники.

Как отметил в четверг глава республики Владимир Уйба, за сутки заразились коронавирусом 2 167 человек, это очень много, "вся медицинская служба региона работает на пределе". Из 2 167 заразившихся 201 был привит, из них 165 человек переносят инфекцию в легкой форме, лечатся амбулаторно. Предпринимаются все возможные меры, чтобы максимально снизить уровень заболеваемости, однако штамм "омикрон" настолько заразен, что "любой пришедший в коллектив в состоянии предзаболевания заражает всех".

"Мы дополнительно развернули 80 коек, чтобы соблюдать 20% разрыв между занятыми и свободными койками. Всего развернуто 2 287 коек, из них занято 1 809, вчера была занята 1 751 койка", - сообщил глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона во "ВКонтакте".

На 10 февраля в Коми выявлено всего 120 520 заразившихся коронавирусом, из 2 167 заболевших за сутки 238 госпитализированы. Выздоровели 98 895 человек, умерли 2 808. В школах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и нескольких других крупных городов и районов республики с 25 января по 6 февраля вводилось дистанционное обучение. Коллективный иммунитет к ковиду в регионе составляет 73,5%. На 10 февраля более 415 тыс. жителей завершили вакцинацию, более 79 тыс. ревакцинировались.