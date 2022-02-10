В Свердловской области число средних и тяжелых больных ковидом выросло на 50% за неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Количество больных ковидом, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии в Свердловской области, выросло за неделю на 50% - до 4 631. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг.

По данным регионального оперштаба, на 3 февраля состояние 387 госпитализированных оценивается как тяжелое, число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2 691.

"Состояние 466 госпитализированных оценивается как тяжелое, 250 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 165", - говорится в сообщении.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Школьники 2-8-х классов, студенты колледжей и техникумов будут переведены на дистанционное обучение с 2 по 16 февраля. Также была ограничена работа учреждений дополнительного образования. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 268 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 199 тыс. человек, 10 107 умерли.