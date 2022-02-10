В Госдуму внесли законопроект о переименовании районных судов Грозного

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект, которым предлагается переименовать районные суды, расположенные в Грозном. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных в четверг.

Инициативой предлагается переименовать Ленинский районный суд Грозного в Ахматовский районный суд, Октябрьский - в Байсангуровский, Старопромысловский - в Висаитовский, Заводской - в Шейх-Мансуровский.

Как отмечают авторы инициативы, на территории Грозного функционируют четыре районных суда - Ленинский, Октябрьский, Старопромысловский и Заводской, каждый из них охватывает территорию одноименного района. Решением гордумы от 29 декабря 2020 года были переименованы все районы Грозного: Ленинский район - в Ахматовский, Октябрьский район - в Байсангуровский, Старопромысловский район - в Висаитовский, Заводской район - в Шейх-Мансуровский.

"В настоящее время указанные суды носят старые наименования районов, что создает неудобства для граждан. В целях упорядочения работы органов судебной системы Чеченской Республики возникла необходимость решения вопроса о приведении наименований районных судов города Грозного в соответствие с новыми наименованиями территориальных единиц города", - говорится в пояснительных материалах.

В финансово-экономическим обосновании проекта отмечается, что после переименования районных судов потребуется изготовление гербовых печатей, штампов, наружных вывесок и стендов. Для этого потребуются расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, в сумме 268 тыс. рублей.

Переименование судов

В приложенном письме к законопроекту генерального директора судебного департамента при Верховном суде РФ Александра Гусева отмечается, что механизм переименования судов законодательством не предусмотрен. "Следует принимать во внимание, что переименование судов повлечет за собой возможное переназначение судей, поскольку судьи федеральных судов общей юрисдикции назначаются президентом Российской Федерации в рамках действующего законодательства в конкретный суд", - говорится в письме.

Вместе с тем Гусев отмечает, что в действующем законодательстве РФ существует пример переименования судов с целью приведения в соответствие с действующим административным делением. Так, по его словам, федеральным законом от 12 ноября 2018 года были переименованы несколько окружных военных судов.

"Таким образом, одним из возможных способов решения вышеуказанного вопроса, по мнению судебного департамента, является подготовка парламентом Чеченской Республики проекта федерального закона о переименовании районных судов города Грозного", - заключил он.