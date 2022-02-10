Нарышкин заявил, что СВР в 2022 году может рассекретить несколько имен и историй

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Служба внешней разведки (СВР) РФ может в нынешнем году рассекретить несколько имен и историй. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин в опубликованном в четверг интервью газете "Московский комсомолец", не приводя подробностей.

"СВР России ведет такую работу [по рассекречиванию материалов из архивов] уже не одно десятилетие. Начатая при Евгении Максимовиче Примакове, она оказалась крайне востребованной. Знакомство с ранее недоступными материалами позволяет увидеть картину прошедших исторических событий с документальной правдивостью, без политической конъюнктуры и преднамеренных искажений, - сказал директор СВР. - Знаменательные даты наступившего года дают нам повод рассекретить несколько имен и историй".

"Но поддержим интригу. Немного потерпите, мы не обманем ожидания", - добавил Нарышкин.