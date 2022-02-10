В Вологодской области учредят региональную награду для волонтеров

ВОЛОГДА, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Вологодской области учредят региональную награду для поощрения волонтеров - почетный знак "За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области". Церемония вручения первых наград будет приурочена к Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря, сообщил в четверг губернатор Олег Кувшинников.

"Выступил с инициативой учредить региональную награду для поощрения наших добровольцев. Это почетный знак "За вклад в развитие добровольческого движения Вологодской области". На встрече идея была поддержана. Первую церемонию вручения наград организуем к Международному дню добровольца", - написал Кувшинников на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" по итогам прошедшей в четверг видеоконференцсвязи с волонтерами.

По данным главы региона, около 700 человек пришли на помощь землякам во время текущей волны пандемии. Из-за нового штамма заболеваемость в регионе сильно увеличилась, болеют в том числе и медработники. Выручили волонтеры: молодые люди работают в регистратурах, на телефонах "горячих линий", проводят термометрию на входе в поликлинику, оказывают психологическую поддержку.

"Особенно востребована помощь автоволонтеров. Мы уже задействовали автомобили правительства области и муниципальных образований для подвоза врачей по адресам. Но этого оказалось недостаточно, и наши добровольцы пришли на помощь и здесь. На своих личных автомобилях они перевозят ветеранов, а также помогают медикам добираться до пациентов, которым особенно нужна медпомощь", - сообщил губернатор.

По информации пресс-службы главы региона, соответствующий законопроект об учреждении награды подготовят в ближайшее время, он будет рассмотрен на весенней сессии регионального парламента. Совместно с координаторами волонтерского движения будут составлены списки вологжан, внесших наибольший вклад в развитие добровольческого движения.