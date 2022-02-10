Осквернение могилы архиепископа Симона в канонической УПЦ связали с атаками на церковь

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) назвала инцидент с осквернением могилы епископа Русской православной церкви, архиепископа Винницкого и Брацлавского Симона (Ивановского) на городском кладбище в Виннице следствием атак на УПЦ и свидетельством общего кризиса веры. Такую позицию выразил в четверг корреспонденту ТАСС председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря).

"К сожалению, подобные ситуации периодически возникают в отношении православных святынь и памяти подвижников благочестия, трудами которых православие выстояло в годы атеистического безбожия, - сказал он. - Очевидно, что сегодня на эти все процессы влияет общая ситуация, связанная с кризисом веры, духовности, которое происходит вследствие атак на Украинскую православную церковь - самую большую религиозную организацию на Украине". По мнению митрополита Климента, "когда подрываются основы православия расколами и деструктивной деятельности, то разрушаются и духовные основы общества, из-за чего и происходят подобные печальные ситуации с осквернением святынь".

Священнослужитель также выразил сомнение в том, что правоохранительные органы найдут злоумышленников и предпримут соответствующие меры реагирования. "Судя по тому, как обычно происходят расследования данных инцидентов, рассчитывать, что виновные будут найдены, не говоря о том, что они получат должный урок, чтобы не поступать подобным образом, сегодня очень мало оснований", - заключил митрополит Климент.

Осквернение могилы

В среду Винницкая епархия УПЦ сообщила об осквернении неизвестными могилы архиепископа Винницкого и Брацлавского Симона (Ивановского). По данным УПЦ, неизвестные сняли крест, который был на памятнике. При этом 20 января верующие обнаружили в часовне сломанную и оторванную лампаду, которая была прикреплена к гранитному памятнику, а также следы ботинок на могиле.

Архиепископ Симон (Ивановский) родился 1 февраля 1888 года. С 1924 был архиереем Польской автокефальной православной церкви, а в 1940 году после процедуры покаяния принят в состав РПЦ в качестве правящего епископа Острожского. После начала Великой Отечественной войны пребывал в юрисдикции Украинской автономной православной церкви, которая сохраняла общение с Русской православной церковью. Был репрессирован в 1944 году. С 1955 года - архиепископ Винницкий и Брацлавский.

Последние годы своей жизни он проживал в Виннице. Умер 1 февраля 1966 года, похоронен на Центральном городском кладбище в Виннице. На его могиле построена часовня, на церковные праздники и в день рождения архиепископа сюда приносят свежие цветы и совершают заупокойные богослужения.