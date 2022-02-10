Власти Ставрополья выполнят план развития на основе наказов избирателей до 2024 года

СТАВРОПОЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены выполнить основную часть наказов избирателей до 2024 года. План развития региона на основе пожеланий жителей края составил 530 пунктов, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Ставрополья.

"Из 530 пунктов сводного реестра 82 наказа намечены к выполнению в 2022 году. В большинстве они касаются ремонта дорог, благоустройства территорий, вопросов ЖКХ, образования и социальной защиты. Во взаимодействии исполнительных органов и депутатского корпуса региона основную часть поступивших в 2021 году наказов планируется выполнить до 2024 года", - говорится в сообщении.

На Ставрополье в сентябре 2021 года проходили выборы представителей в Госдуму, краевой парламент и представительных органов пяти крупнейших муниципалитетов региона. Губернатор Владимиров предложил всем партиям, даже не получившим места в парламенте, собрать наказы избирателей в единую краевую программу.

"Совместными усилиями исполнительной и законодательной власти создан план практических действий по выполнению наказов наших земляков. Перечень проектов подкреплен проектно-сметной документацией, определены реальные сроки исполнения каждой задачи, которую поставили перед нами ставропольцы. Теперь важно так же совместно контролировать все этапы реализации плана", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В правительстве края отмечают, что часть поступивших наказов уже учтена в региональном бюджете. Реестр будет пополняться новыми пунктами по итогам встреч властей с жителями края, очередных выборов.