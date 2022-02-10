В Ножай-Юртовском районе Чечни повысят качество электроснабжения домов 50 тыс. жителей

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Энергетики модернизируют электросети в высокогорном Ножай-Юртовском районе Чечни, тем самым повысят качество электроснабжения домов почти 50 тыс. жителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

"Россети Северный Кавказ" в зоне деятельности АО "Чеченэнерго" реконструируют сети в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики. Комплекс мероприятий, предусмотренный программой снижения потерь, позволит повысить надежность и качество электроснабжения почти 50 тыс. жителей высокогорья", - говорится в сообщении.

В частности, оперативно-ремонтные бригады заменят и установят на участке 2,5 тыс. опор, смонтируют 100 км провода. Кроме того, рабочие группы заменят 16 устаревших трансформаторных подстанций и 7 установят дополнительно.

Как отмечается, Ножай-Юртовский район - один из самых сложных участков в зоне ответственности "Чеченэнерго".

"Труднодоступность населенных пунктов, сложный грунт, гололед и снежный покров отнимают много сил и времени у бригад. Но несмотря на все сложности работа идет полным ходом. На помощь 50 специалистам в составе пяти бригад приходит техника. Закупка специализированной техники стала возможна благодаря финансовой помощи Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, а также инвестициям компании "Россети", - пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что объем средств на ремонт энергообъектов СКФО в этом году увеличен почти на треть (28%) по сравнению с прошлым годом. Всего на эти работы в этом году направят 3,3 млрд рублей.