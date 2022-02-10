В Петербурге количество свободных коек в детских ковид-стационарах выросло до 35%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Количество свободных мест для детей с новой коронавирусной инфекцией в больницах Петербурга увеличилось до 35%, на следующей неделе часть из них будет перепрофилирована обратно. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"В городских больницах с подтвержденным СOVID-19 находятся 483 ребенка. Количество свободных коек в детской сети увеличилось до 35% (более 350 коек). Это позволяет ставить вопрос об обратном перепрофилировании части детских коек на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса "омикрон" и возросшей заболеваемости детей в Петербурге дополнительно были развернуты койки в Педиатрическом университете, в детской городской больнице №22 и детской городской клинической больнице №5 им. Н. Ф. Филатова. Общее количество инфекционных коек для детей составляло более 1 тыс., всего в городе для пациентов с COVID-19 развернуто более 10 тыс. мест.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 644 человек, накануне было 19 644. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,2 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 929 334 человека (плюс 15 215 за сутки), умерли 30 516 (плюс 58 за сутки).