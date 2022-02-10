Власти Кировской области развернули 2,3 тыс. коек для пациентов с COVID-19 за две недели

КИРОВ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией развернули дополнительно 2,3 тыс. коек для пациентов с COVID-19 за две недели. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

"Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Кировской области продолжает расти, накануне в регионе выявлено 1 972 новых случая заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Увеличилось количество госпитализированных пациентов. За последние две недели было дополнительно развернуто более 2 300 коек, коечный фонд составляет более 4 700 мест для лечения COVID-19 и пневмоний. На стационарном лечении в инфекционных госпиталях находятся 3 899 пациентов", - сказал Черняев.

Он отметил, что на амбулаторном лечении находятся свыше 38 тыс. человек с COVID-19 и примерно 23 тыс. человек с гриппом и ОРВИ. При этом в целом количество вызовов на дом и явок в поликлиники выросло по сравнению с допандемийными значениями более чем в 10 раз. Также бригады скорой медицинской помощи обслуживают более 2 600 вызовов в сутки, что на 40% больше, чем при обычном режиме работы.

Чтобы усилить первичное звено здравоохранения, в Кирове изменили порядок работы взрослых поликлиник: организованы амбулаторные центры диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Часть врачей-специалистов перешли на работу в первичное звено, также кировский медуниверситет направил 270 студентов на помощь медикам, студенты участвуют в обзвоне пациентов. Кроме того, увеличено время работы амбулаторных центров Кировского клинико-диагностического центра, в будние дни прием проходит с 07:00 до 20:00, в выходные - с 08:00 до 20:00. При этом продолжается оказание плановой медицинской помощи в неинфекционных стационарах региона.

В Кировской области с 11 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, людей старше 60 лет. С 25 октября для доступа в заведения сферы услуг и общепита, фитнес-центры и бассейны, гостиницы, а также для прохода на развлекательные, зрелищные, культурные, спортивные мероприятия требуется ковид-сертификат. С 22 ноября сертификат необходим при посещении ателье, магазинов стройматериалов и инструментов, магазинов мебели, техники, мобильной связи и некоторых других, а также для прохода в автосалоны, автосервисы, органы государственной власти и местного самоуправления.