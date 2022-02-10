Почетное консульство РФ может появиться в Мекленбурге

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Почетное консульство России может быть открыто в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на севере Германии. Об этом в четверг сообщил телеканал NDR.

По его информации, в российском посольстве в Берлине подтвердили, что в настоящее время рассматривается вопрос об открытии почетного консульства в Мекленбурге - Передней Померании. В качестве возможной кандидатуры на пост его главы региональные власти предложили бывшего мэра города Росток (2005-2019 годы) Роланда Метлинга. Сам он отказался комментировать возможное назначение, однако подчеркнул, что необходимо предпринять определенные шаги для того, чтобы вернуть германо-российские отношения в более спокойное русло и напомнить, что в прошлом ФРГ и Россия имели много общих интересов в сферах политики, экономики и культуры.

Власти Мекленбурга - Передней Померании также отказались комментировать данную информацию. Министерство иностранных дел Германии тоже воздержалось от комментариев. Почетный консул в первую очередь станет связующим звеном между Мекленбургом - Передней Померанией и Россией. Он является лицом, не состоящим на государственной службе представляемого государства, но выполняющим по его поручению и с согласия государства пребывания консульские функции.

Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг неоднократно выступала за поддержание диалога с Россией в различных областях. В частности, она высказывалась за ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Успешное завершение строительства трубопровода, по ее мнению, играет важную роль для энергообеспечения Германии, санкции против участников проекта неприемлемы. Швезиг подчеркивала, что "лучше закупать экологически чистый и более выгодный газ по балтийскому трубопроводу, чем добытый вредным методом сжиженный газ". Вместе с тем 19 января 2021 года в регионе был официально учрежден фонд "Защита климата и окружающей среды MV", одной из целью которого является "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2".

Кроме того, Швезиг заявляла, что федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания готова к использованию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" при условии сертификации препарата со стороны Европейского агентства лекарственных средств. Происхождение вакцин против коронавируса, по ее мнению, не должно играть роль при выборе препарата. Главное, как заметила Швезиг, их эффективность и наличие сертификатов регулятора.