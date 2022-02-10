Около $23,7 млн направят на развитие исторического центра Касимова под Рязанью

ТАСС, 10 февраля. Город Касимов Рязанской области получит около $23,7 млн из средств Нового банка развития (НБР) БРИКС на благоустройство территорий, реставрацию нескольких исторических зданий и реконструкцию инженерных сетей. Об этом в четверг в ходе публичного отчета сообщила и.о. главы администрации Касимова Светлана Андреева.

"Город Касимов стал победителем конкурса [Минкультуры РФ] "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап", подпроект "Комплексное развитие исторического центра Касимова". В рамках конкурса новый банк развития БРИКС предоставляет финансирование на реализацию инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах-членах БРИКС. Инвестиционное предложение предусматривает финансирование за счет международного займа на общую сумму $23,69 тыс. Софинансирование региона - $6,138 тыс.", - сказала Андреева.

Она отметила, что масштабный проект, рассчитанный на пять лет, позволит решить вопрос сохранения культурного наследия, улучшения городской среды, а также повысит туристическую привлекательность Касимова. "Средства позволят нам благоустроить 19 территорий, отреставрировать несколько исторических зданий, в том числе дом Барковых, реконструировать инженерные сети, оборудовать художественную подсветку, создать благоустроенную городскую среду в исторической части города", - добавила она.

На данный момент Касимов, которому в 2022 году исполняется 870 лет, является единственным населенным пунктом Рязанской области, имеющем статус исторического поселения федерального значения. На его территории находятся 58 объектов культурного значения, в том числе 14 федеральных. В 2021 году город посетили более 60 тыс. туристов, что сопоставимо с периодом, когда не действовали ограничения из-за пандемии коронавируса.

В Касимове рядом с мусульманскими памятниками соседствуют православные храмы, ансамбль Соборной площади с торговыми рядами (XIX век), купеческие особняки (XVIII-XIX веков). Свидетельствами существовавшего здесь в XV-XVII веках Касимовского ханства являются Ханская мечеть со старейшем в России минаретом (XV век), усыпальницы Шах-Али-хана и Афган-Мухаммед султана.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на шестом саммите организации в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.